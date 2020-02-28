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Футбол

Карпаты имеют четыре кадровые потери перед матчем с Колосом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Санжар

Тренерскому штабу львовских “Карпат” во главе с Романом Санжаром придется серьезно поломать голову, кого поставить в состав на матч 20 тура чемпионата Украины против коваливского “Колоса”.

И без того не лучшая кадровая ситуация усугубилась чередой травм. Как сообщает официальный сайт клуба, в ближайшем матче не смогут принять участие сразу четыре игрока, речь идет об Олеге Веремиенко, Ярославе Деде, Владимире Якимце и Владимире Танчике.

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Велика вероятность, что в ближайшем матче свой шанс получит кто-то с молодых талантов клуба. К поединку против “Колоса” вместе с основой работали Юрий Тлумак, Виталий Сильченко, Роман Толочко и Алексей Сычь.

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Тэги: Карпатытравмы
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