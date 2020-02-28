Каштру: “Шахтер” был лучше “Бенфику”

Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру поделился впечатлениями от матча против “Бенфики”(3:3) в 116 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его словам, в целом он доволен действиями своих подопечных, которые проявили характер и сумели добыть необходимый результат.

“Результат мог быть еще больше. Это доказывает, что команды хотели пройти дальше. Я всегда говорил, что кризиса у “Бенфики” нет. Доказательства есть, просто наша команда была лучшей”, – сказал португальский специалист после игры.

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Впрочем, он также считает , что первая половина матча в Лиссабоне в исполнении “горняков” была ужасной и команде есть еще над чем работать.