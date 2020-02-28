Лига Европы. “Шахтер” сыграет с “Вольфсбургом” в 18 финала

В швейцарском “Ньоне” состоялась жеребьевка 18 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua
Донецкий “Шахтер” получил в соперники немецкий “Вольфсбург”.
Пары 1/8 финала Лиги Европы
“Вольфсбург” – “Шахтер”
“Истанбул” – “Копенгаген”
“Олимпиакос” – “Вулверхэмптон”
“Рейнджерс” – “Байер”
“Севилья” – “Рома”
“Айнтрахт” / “Зальцбург” – “Базель”
“Манчестер Юнайтед” – ЛАСК
“Интер”- “Хетафе”
Добавим, Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта.
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