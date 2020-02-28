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Футбол

Лига Европы. “Шахтер” сыграет с “Вольфсбургом” в 18 финала

Евгений НикитюкНет комментариев
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В швейцарском “Ньоне” состоялась жеребьевка 18 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

Донецкий “Шахтер” получил в соперники немецкий “Вольфсбург”.

Пары 1/8 финала Лиги Европы

“Вольфсбург” – “Шахтер”

“Истанбул” – “Копенгаген”

“Олимпиакос” – “Вулверхэмптон”

“Рейнджерс” – “Байер”

“Севилья” – “Рома”

“Айнтрахт” / “Зальцбург” – “Базель”

“Манчестер Юнайтед” – ЛАСК

“Интер”- “Хетафе”

Добавим, Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта.

Источник: sportanalytic.com
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