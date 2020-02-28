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Футбол

Милан следил за тремя игроками Шахтера в матче против Бенфики

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тайсон

Итальянский “Милан” продолжает проявлять интерес к игрокам донецкого “Шахтера”.

По информации Calciomercato, скауты “россонери” были замечены на матче украинского клуба против “Бенфики”, который состоялся вчера. “Милан” следил за игрой сразу трех исполнителей, речь идет о Тайсоне, который уже давно входит в сферу интересов клуба, а также Додо и Алане Патрике.

Стоить отметить, что все три игрока здорово проявили себя в ответной встрече, на счету Тайсона голевая передача, Алан Патрик отличился голом, а Додо принял участие в голевой атаке в случае с первых голом.

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Тэги: ДодоМиланТайсон
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