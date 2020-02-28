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Футбол

Пятов: Я еще никогда не видел Каштру таким злым

Евгений НикитюкНет комментариев
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Голкипер “Шахтера” Андрей Пятов высказался об игре 116 финала Лиги Европы против “Бенфики” (3:3). Сообщает сайт EURO.com.ua

“Очень тяжелый матч. Плохо начали, первый тайм вообще отвратительно. Как говорят, если вратарь неуверенно начал, оно передается команде. Наверное, я не сильно уверенно начал матч, где на выходе не сыграл, где-то ногами неудачно, наверное, это передалось защитникам, игрокам.

Ребята – молодцы, проявили характер. Видно, что команда есть у нас. Мы доказывали это осенью, сейчас подтвердили. Мистер в перерыве немного покричал, я его никогда таким злым не видел. Но все по делу”, – сказал Пятов после игры.

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Источник: sportanalytic.com
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