Реал заинтересовался Томасом Парти

Мадридский “Реал” продолжает изучать варианты для усиления центра поля.

Как уже сообщалось ранее, в связи с возможным уходом Каземиро, “королевский клуб” активно интересуется талантом “Ренна” Камавингой. Тем не менее, на 17-летнем игроке интерес “Реала” не заканчивается, по информации Don Balon, в сферу интересов клуба входит также полузащитник мадридского “Атлетико” Томас Парти.

В нынешнем сезоне Томас Парти является игроком основного состава “матрасников”, на его счету 23 матча и два результативных удара.