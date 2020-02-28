Новое на сайте

еще
Пятница, 28 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболРеал заинтересовался Томасом Парти
Футбол

Реал заинтересовался Томасом Парти

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Томас Парти

Мадридский “Реал” продолжает изучать варианты для усиления центра поля.

Как уже сообщалось ранее, в связи с возможным уходом Каземиро, “королевский клуб” активно интересуется талантом “Ренна” Камавингой. Тем не менее, на 17-летнем игроке интерес “Реала” не заканчивается, по информации Don Balon, в сферу интересов клуба входит также полузащитник мадридского “Атлетико” Томас Парти.

В нынешнем сезоне Томас Парти является игроком основного состава “матрасников”, на его счету 23 матча и два результативных удара.

загрузка...
Тэги: АтлетикоРеалТомас Парти
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 + семнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Виктор Коваленко
Шахтер теряет Виктора Коваленко

Тайсон
Милан следил за тремя игроками Шахтера в матче против Бенфики

Тамаш Кадар
Кадар стал игроком китайского Шаньдун Лунэн

Каштру: “Шахтер” был лучше “Бенфику”

WADA обжалует дисквалификацию “динамовца”

Закрыть