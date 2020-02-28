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Футбол

Шахтер сыграет с Вольфсбургом в 1/8-й ЛЕ и другие пары

Сергей СумскойНет комментариев
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В пятницу, 28 февраля, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Донецкому «Шахтеру» попался в соперники немецкий «Вольфсбург». Первый матч украинский клуб проведет на выезде 12 марта, а ответную игру дома – 19 марта.

Все пары 1/8 финала ЛЕ:

«Вольфсбург» – «Шахтер»

«Истанбул» – «Копенгаген»

«Олимпиакос» – «Вулверхэмптон»

«Рейнджерс» – «Байер»

«Севилья» – «Рома»

«Айнтрахт»/ «Зальцбург» – «Базель»

«Манчестер Юнайтед» – ЛАСК

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Тэги: главноеШахтер
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