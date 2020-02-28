Шахтер сыграет с Вольфсбургом в 1/8-й ЛЕ и другие пары

В пятницу, 28 февраля, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги
Европы.
Донецкому «Шахтеру» попался в соперники немецкий «Вольфсбург».
Первый матч украинский клуб проведет на выезде 12 марта, а ответную игру дома –
19 марта.
Все пары 1/8 финала ЛЕ:
«Вольфсбург» – «Шахтер»
«Истанбул» – «Копенгаген»
«Олимпиакос» – «Вулверхэмптон»
«Рейнджерс» – «Байер»
«Севилья» – «Рома»
«Айнтрахт»/ «Зальцбург» – «Базель»
«Манчестер Юнайтед» – ЛАСК
«Интер» – «Хетафе»
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