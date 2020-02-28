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Футбол

Степаненко открыл правду о своем конфликте с Тайсоном

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Шахтера” Тарас Степаненко говорит, что у него нет никаких проблем с бразильским одноклубником Тайсоном. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Отношения с Тайсоном? Нормально все.

В любой команде, я считаю, иногда бывают конфликты, но, тем не менее, у нас в команде все нормально. Тайсон – прекрасный человек “, – сказал Степаненко.

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Напомним, в конце первой половины сезона Тарас обвинял Тайсона в умышленном получении желтых карточек и как следствие, отсутствии в игре с “Зарей”.

Источник: sportanalytic.com
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