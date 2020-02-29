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Футбол

Официально. Из “Александрии” сняли трансферный бан

Евгений НикитюкНет комментариев
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ФИФА сняла с “Александрии” трансферные ограничения с “Александрии”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Это подтвердил спортивный директор “алексів” Вадим Яровой.

“Подтверждение из ФИФА о снятии запрета на регистрацию новых футболистов пришло в клуб после обеда. Теперь занимаемся дозаявкой новичков”, – сказал Яровой.

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Напомним, “Александрия” не могла заявить зимних новичков из-за задолженности клуба перед полузащитником Йосіпом Барішічем в размере 230 тыс долларов.

Источник: sportanalytic.com
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