Тренер “Вольфсбурга”: “Шахтер” – абсолютный №1 в Украине

Наставник “Вольфсбурга” Оливер Гласснер рассказал о “Шахтере”, с которым команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Шахтер” – команда из Лиги чемпионов с большим международным опытом. Это абсолютный номер в Украине, за который играют немало латиноамериканцев. Нам будет сложно.

Его даже нельзя сравнивать с “Александрией”, ведь качество команд совсем разная”, – считает Гласснер.

Добавим, что 12 марта команды сыграют в Германии, а 19-го – в Украине.