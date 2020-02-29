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Футбол

Тренер “Вольфсбурга”: “Шахтер” – абсолютный №1 в Украине

Евгений НикитюкНет комментариев
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Наставник “Вольфсбурга” Оливер Гласснер рассказал о “Шахтере”, с которым команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Шахтер” – команда из Лиги чемпионов с большим международным опытом. Это абсолютный номер в Украине, за который играют немало латиноамериканцев. Нам будет сложно.

Его даже нельзя сравнивать с “Александрией”, ведь качество команд совсем разная”, – считает Гласснер.

Добавим, что 12 марта команды сыграют в Германии, а 19-го – в Украине.

Источник: sportanalytic.com
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