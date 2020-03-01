Братья Кузивы стали игроками Эпицентра

Дунаевский “Эпицентр”, руководство которого планирует заявить команду для участия во Второй лиге следующего сезона, активно работает над усилением состава.

Как сообщает Football.km.ua, состав клуба с Хмельницокй области пополнило два новых игрока. Речь идет о воспитанника стрийской “Скалы” братьях Кузивых, которые известны по своим выступлениям за “Буковины”.

Отметим, несмотря на статус любительского клуба, “Эпицентр” проводит зимний сбор в Турции. Роман и Виталий Кузивы уже присоединились к команде на сборах.

Напомним, владельцем и спонсором “Эпицентра” является Александр Герега.