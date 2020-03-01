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Футбол

Братья Кузивы стали игроками Эпицентра

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дунаевский “Эпицентр”, руководство которого планирует заявить команду для участия во Второй лиге следующего сезона, активно работает над усилением состава.

Как сообщает Football.km.ua, состав клуба с Хмельницокй области пополнило два новых игрока. Речь идет о воспитанника стрийской “Скалы” братьях Кузивых, которые известны по своим выступлениям за “Буковины”.

Отметим, несмотря на статус любительского клуба, “Эпицентр” проводит зимний сбор в Турции. Роман и Виталий Кузивы уже присоединились к команде на сборах.

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Напомним, владельцем и спонсором “Эпицентра” является Александр Герега.

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Тэги: Виталий КузивРоман КузивЭпицентр
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