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Футбол

Ференцварош обыграв Дебрецен сохранил первое место в чемпионате Венгрии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Ребров

Лиде чемпионата Венгрии “Ференцварош”, который сенсационно оступился в прошлом туре, сумел реабилитироваться перед собственными болельщиками.

В матче против “Дебрецена” подопечные Сергея Реброва сумели одержать победу со счетом 2:0 и сохранили отрыв от “Фехервара” в три очка. Правда, “фради” имеют также два матча в запасе.

Стоить отметить, что весь поединок в составе “Ференцвароша” отыграли украинские полузащитники Игорь Харатин и Александр Зубков. Результативными действиями игроки не отличились.

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Тэги: ДебреценСергей РебровФеренцварош
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