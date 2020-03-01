Ференцварош обыграв Дебрецен сохранил первое место в чемпионате Венгрии

Лиде чемпионата Венгрии “Ференцварош”, который сенсационно оступился в прошлом туре, сумел реабилитироваться перед собственными болельщиками.

В матче против “Дебрецена” подопечные Сергея Реброва сумели одержать победу со счетом 2:0 и сохранили отрыв от “Фехервара” в три очка. Правда, “фради” имеют также два матча в запасе.

Стоить отметить, что весь поединок в составе “Ференцвароша” отыграли украинские полузащитники Игорь Харатин и Александр Зубков. Результативными действиями игроки не отличились.