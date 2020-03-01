Форвард “Вольфсбурга”: “Шахтер” бросим все силы

Нападающий “Вольфсбурга” Даниэль Гінчек прокомментировал жребий 1/8 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Шахтер” – неудобный соперник. Конечно, мы знаем эту команду из Лиги чемпионов. Будет сложно пройти дальше, поэтому надо бросить на это все силы

Впрочем на этой стадии уже нет легких заданий, все заслужили свое место. Хотим сделать определенный задел в домашней игре, чтобы таки добраться до четвертьфинала”, – говорит Гінчек.

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