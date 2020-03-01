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Футбол

“Манчестер Сити” с Зинченко выиграл Кубок лиги

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинец Александр Зинченко выиграл еще один трофей в Англии. Сообщает сайт EURO.com.ua

Третий раз подряд “Ман Сити” стал обладателем Кубка лиги, на этот раз одолев “Астон Виллу”. На два мяча Куна Агуэро и Родри соперник ответил лишь одним своим.

Кубок английской лиги
Финал

“Астон Вилла” – “Манчестер Сити” – 1:2
Голы: Саматов, 41 – Агуэро, 20, Родри, 30

“Астон Вилла”: Нюланд – Жильбер, Энгельс, Мінгз, Таргетт – Луис Дуглас, Накамба, Эль-Мохаммади (Трезеге, 70) – Грилиш, Саматта (Дэвис, 80), Эль-Гази (Хуріхейн, 70)

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“Манчестер Сити”: Браво – Уокер, Стоунз, Фернандинью, Зинченко – Гюндоган (Де Брюйне, 58), Родриго, Фоден – Д. Силва (Б. Силва, 77), Агуэро (Жезус, 83), Стерлинг

Предупреждения: Эль-Мохаммади, Накамба, Мінгз – Стерлинг, Родри

Источник: sportanalytic.com
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