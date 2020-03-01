Несенюк: “Динамо” играют лучшие из худших

Глава департамента “Динамо” по работе со СМИ Николай Несенюк рассказал о поражении команды от “Днепра-1” в 20-м туре УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

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“Тренер “Динамо” Алексей Михайличенко на десять лет старше своего коллегу из “Днепра” Дмитрия Михайленко. Оба в свое время играли за “Динамо” на позиции центрального полузащитника. Разница лишь в том, что Алексей попал в основной состав лишь в 24 года. А Дмитрий в таком же возрасте успел это место потерять. Теперь они тренеры, журналисты и болельщики качают сверху вниз в зависимости от результата. Михайличенко за полгода успел побыть “надеждой”, “разочарованием”, снова “надеждой” и снова “разочарованием”. То же самое произошло и с Михайленко, только теперь его очередь быть “надеждой”. У нас ею становится каждый тренер после победы его команды над “Динамо”.

Думаю, что после игры между “Днепром” и “Динамо” следует говорить и думать совсем о другом – о крайне низкий уровень футболистов обеих команд. Мы можем сколько угодно делать из них звезд, тем более, что они и вправду лучшие в нашем чемпионате. А потом удивляться, почему эти звезды не могут обыграть вполне посредственных соперников в Лиге Европы. Потому что в Европе таких как они сотни! Доказано жизнью – ни один украинский футболист, кроме Шевченко, не стал звездой, играя за рубежом. Оставляя Украину в “звездном” статусе, они быстро садятся на скамью запасных, или уходят в более слабые команды, или возвращаются обратно.

Игра между “Днепром” и “Динамо” была сплошным набором ошибок с обеих сторон. Повезло “Днепру”. Но это не значит, что эта команда лучше “Динамо”. Иначе она не барахталась бы в нижней части таблицы. Таких команд, как “Днепр”, составленных из игроков, когда не подошли “Динамо” и “Шахтеру” и третьесортных иностранцев у нас можно создать сколько угодно. Чтобы было желание и деньги. А дальше что? Да, эти ребята выскочат из трусов, стремясь доказать, что они не хуже тех, кто подошел. А что дальше? Мастерства же нет! Иначе за нашими футболистами очередь бы стояла, а на трибунах было бы не протолкнуться от агентов из “Ливерпуля”, “Баварии”, “Ювентуса”.

За “Динамо” сейчас играют лучшие из еще худших. И причина неудач именно в этом, а не в мастерстве тренеров. Кто виноват, что в распоряжении тренера юношей загребского “Динамо” Игоря Йовичевича втрое больше талантливых игроков, чем у его киевского коллеги Игоря Костюка? А у Костюка, между прочим, практически юношеская сборная Украины! Алексей Михайличенко заслужил критику, это очевидно, но он работает с теми, кто у него есть! Вспомните, с какими игроками Сергей Ребров выводил “Динамо” из группы Лиги чемпионов. И посмотрите чего достиг тот же Ребров в “Ференцвароші”! Того же самого, что Михайличенко в “Динамо”!

Поэтому мне неинтересно спорить относительно матча “Днепр” – “Динамо”. Хотя изъятия главного атакующего полузащитника гостей уже на пятой минуте подталкивает к определенным мыслям. Так, VAR показал, что Буяльский грубо нарушил правила. Но так у нас играют все! Если бы так же придирчиво рассматривали действия того же Степаненко из “Шахтера”, то он бы ни одного матча не доиграл! Я не буду намекать на то, что удаление сломало игру “Динамо”, киевская команда должна обыгрывать “Днепр” и вдесятером. Я о другом! О том, что вероятное внедрение VAR во всех матчах приведет к непредсказуемым последствиям. Потому что способ борьбы за мяч всех (!!!) украинских футболистов является потенциальным изъятием! И они не виноваты! Они не умеют играть иначе! Потому что у нас так играть учат с детства! И поэтому VAR в наших условиях будет только способом убрать с поля того или иного игрока в нужный момент!

Вернемся к хорватов. Известно ли вам, что в футбольном чемпионате Хорватии, которая имеет в десять раз меньше населения, чем Украина, играет в десять раз больше команд, чем у нас? Так, большинство этих команд представляют маленькие городки и даже деревни. Зато в этих командах играют тысячи футболистов, которые формируют сумасшедший экспортный потенциал страны и делают ее национальную команду одной из сильнейших в мире. У нас же за сельские команды Ковалевки, Петрова, Винников играют не местные пацаны, а те же списаны с “Динамо” и “Шахтера” футболисты. Короче, в Хорватии футбол растет снизу вверх, а у нас наоборот!

Можно, конечно, продолжать тратить деньги на VAR, что делает федерация, и на бесплатных африканцев и бразильцев, что делают владельцы украинских футбольных команд. И не думать о том, что футбол у нас уже практически уничтожен. Можно критиковать Попова, Шабанова, Миколенко, Шепелева, Сидорчука, Русина, Буяльского и других и упрекать их тренеру Михайличенко. Но где альтернатива? Нападающего Супрягу с партнерами и тренера Михайленко не предлагать. Потому что они такие же. Просто им в этот раз повезло”, – заявил Несенюк.