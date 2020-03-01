Официально: Дмитрий Кравченко покинул Ворсклу

Тренерский штаб полтавской “Ворсклы” принял решение отказаться от услуг ещё одного исполнителя, который в первой половине сезона не имел должной игровой практики.

Как сообщает официальный сайт “Ворсклы”, команду покинул воспитанник клуба Дмитрий Кравченко, с которым был расторгнут контракт по обоюдному согласию. 25-летний защитник получил статус свободного агента.

Отметим, в нынешнем сезоне Дмитрий Кравченко провел лишь пять матчей в составе полтавской “Ворсклы”, да и то появлявшийся на футбольном поле, как правило после замены.