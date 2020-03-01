Олейник: Скандал с избиением девушки? Я ее просто за горло схватил

Хавбек Сика Денис Олейник рассказал о ситуации с 2008 года, когда играл за киевский “Арсенал”. Сообщает сайт EURO.com.ua
– Мы пошли в “Патипа”. Еще очередь такая на входе, будто там месяц колбасу не продавали, а ее только час выставили. Мы зашли около 12 часов ночи, мы у барной стойки сели с Милевским.
Сзади девушка протягивает руку, она заказала коктейль, хочет его забрать. Или ее кто-то подтолкнул сзади, она разливает его на штаны. Я возвращаюсь, а она меня сразу посылает: “Иди на х##». Я говорю ей: “Извинись хотя бы”.