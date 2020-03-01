Олейник: Скандал с избиением девушки? Я ее просто за горло схватил

Хавбек Сика Денис Олейник рассказал о ситуации с 2008 года, когда играл за киевский “Арсенал”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Мы пошли в “Патипа”. Еще очередь такая на входе, будто там месяц колбасу не продавали, а ее только час выставили. Мы зашли около 12 часов ночи, мы у барной стойки сели с Милевским.

Сзади девушка протягивает руку, она заказала коктейль, хочет его забрать. Или ее кто-то подтолкнул сзади, она разливает его на штаны. Я возвращаюсь, а она меня сразу посылает: “Иди на х##». Я говорю ей: “Извинись хотя бы”.

– Такого же не было. Ты сразу ей втащил.

– И никому я не втягивал. Она показала мне средний палец, я хотел ее за палец схватить, она на меня вылила коктейль.

– Ты рассказываешь каждый раз другую историю, то ничего нигде не говорил. Ты говори, как есть, ты втянул. Я знаю, что ты втянул.

– Я не втянул, за горло взял человека.

– Ты же говоришь, что вообще не трогал.

– Я не бью девушек, запомни. Никогда не бил. За шею брал, но бить – никогда не бил, – сказал он в эфире ютуб-канала “Миля”.

Добавим, что тогда Олийныка забрали в милицию. За несколько дней заявили, что у них нет претензий друг к другу.

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