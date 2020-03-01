Петряк вновь отличился результативным действием за Фехервар

Кандидат в сборную Украины Иван Петряк набрал неплохую форму в последних матчах чемпионата Венгрии, где он защищает цвета “Фехервара”.

Вчера украинский вингер вновь вышел в стартовом составе, теперь уже на матч против “Ракоци”. “Фехервар большого сопротивления со стороны соперника не ощутил, не в последнюю очередь благодаря успешной игре Петряка, который отличился голевой передачей. Его клуб в итоге выиграл со счетом 3:0.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Ивана Петряка пять голов и шесть результативных передач в составе “Фехервара”. Клуб украинца идет на втором месте чемпионата Венгрии, уступая лишь “Ференцварошу” Сергея Реброва.