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Футбол

Три игрока Олимпика пропустят матч против Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Баланюк

Главный тренер донецкого “Олимпика” Висенте Гомес не сможет задействовать всех самых сильных игроков, в матче против луганской “Зари”.

Как сообщает официальный сайт клуба, на поединок против команды Виктора Скрипника не отправились Павел Лукянчук, Евгений Пасич и Денис Баланюк, которые испытывают проблемы со здоровьем. Стоить отметить, что они пропускали также и матч первого, весеннего тура.

Напомним, встреча между “Зарей” и “Олимпиком” стартует в 14:00 по киевскому времени. Луганский клуб в случае победы сможет подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Тэги: ЗаряОлимпиктравмы
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