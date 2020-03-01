Украинский форвард рассказал, чем его впечатлил чемпионат Индонезии

Воспитанник харьковского “Металлиста” Евгений Будник прокомментировал свой переезд в чемпионат Индонезии.

Несмотря на то, что Индонезия вряд ли относится к топовым футбольным странам даже Азии, украинский форвард был впечатлен увиденным.

Я связался с Жекой Бохашвили. Он прислал мне несколько видео с матчей, и я обомлел. На трибунах 40-50 тысяч. При всем уважении к чемпионатам Эстонии, Армении, Белоруссии и даже Украины — в Индонезии футбольная атмосфера куда круче.