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Футбол

Украинский форвард рассказал, чем его впечатлил чемпионат Индонезии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Будник

Воспитанник харьковского “Металлиста” Евгений Будник прокомментировал свой переезд в чемпионат Индонезии.

Несмотря на то, что Индонезия вряд ли относится к топовым футбольным странам даже Азии, украинский форвард был впечатлен увиденным.

Я связался с Жекой Бохашвили. Он прислал мне несколько видео с матчей, и я обомлел. На трибунах 40-50 тысяч. При всем уважении к чемпионатам Эстонии, Армении, Белоруссии и даже Украины — в Индонезии футбольная атмосфера куда круче.

Напомним, Евгений Будник подписал контракт с клубом “Персита”, который является середняком чемпионата Индонезии.

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Тэги: Евгений Будникнаши за рубежомПерсита
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