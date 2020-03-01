Новое на сайте

еще
Воскресенье, 1 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЗозуля принял участие в матче против Райо Вальекано
Футбол

Зозуля принял участие в матче против Райо Вальекано

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Роман Зозуля

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля все же принял участие в матче чемпионата Испании среди команд Сегунды против “Райо Вальекано”.

Несмотря на скандал в матче первого круга, во время которого из-за оскорблений футболиста, встреча не была сыграна, в матче второго круга украинский форвард вновь вышел в стартовом составе “Альбасете”.

Как и осенью, болельщики “Райо Вальекано”, которые известны своей радикальностью, вновь оскорбляли Романа Зозулю на протяжении всего матча. На этот раз встречу удалось доиграть, поединок между “Альбасете” и “Райо Вальекано” завершился ничьей 1:1. Украинец был заменен на 75 минуте матча.

загрузка...
Тэги: АльбасетеРайо ВальеканоРоман Зозуля
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать − 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Евгений Макаренко
Макаренко помог Кортрейку уйти от поражения

Антон Шендрик
Шаран отправил Задераку и Шендрика в дубль

Паоло Мальдини
Бобан и Мальдини могут покинуть Милан

“Ворскла” – “Шахтер”. ОНЛАЙН

Тренер “Вест Хэма”: Ярмоленко до сих пор не в первой команде

Закрыть