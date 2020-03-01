Зозуля принял участие в матче против Райо Вальекано

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля все же принял участие в матче чемпионата Испании среди команд Сегунды против “Райо Вальекано”.

Несмотря на скандал в матче первого круга, во время которого из-за оскорблений футболиста, встреча не была сыграна, в матче второго круга украинский форвард вновь вышел в стартовом составе “Альбасете”.

Как и осенью, болельщики “Райо Вальекано”, которые известны своей радикальностью, вновь оскорбляли Романа Зозулю на протяжении всего матча. На этот раз встречу удалось доиграть, поединок между “Альбасете” и “Райо Вальекано” завершился ничьей 1:1. Украинец был заменен на 75 минуте матча.