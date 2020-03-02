“Днепр” покупал хавбека за 10 млн евро

Украинский полузащитник Сика Денис Олейник вспомнил свой переход в 2011 году. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Посмотри, кто самый дорогой трансфер среди украинских футболистов.

– Ты? В “Днепр”?

– Из “Металлиста” в “Днепр”.

– Это был самый дорогой трансфер тогда среди украинских футболистов. За сколько?

– 10 миллионов. Тогда евро было по 7 гривен, – заявил Олийнык в эфире ютуб-канала “Миля”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олейник: Скандал с избиением девушки? Я ее просто за горло схватил