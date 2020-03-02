“Днепр” покупал хавбека за 10 млн евро

Украинский полузащитник Сика Денис Олейник вспомнил свой переход в 2011 году. Сообщает сайт EURO.com.ua
– Посмотри, кто самый дорогой трансфер среди украинских футболистов.
– Ты? В “Днепр”?– Из “Металлиста” в “Днепр”.
– Это был самый дорогой трансфер тогда среди украинских футболистов. За сколько?– 10 миллионов. Тогда евро было по 7 гривен, – заявил Олийнык в эфире ютуб-канала “Миля”.
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