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Футбол

“Днепр” покупал хавбека за 10 млн евро

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский полузащитник Сика Денис Олейник вспомнил свой переход в 2011 году. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Посмотри, кто самый дорогой трансфер среди украинских футболистов.

– Ты? В “Днепр”?
– Из “Металлиста” в “Днепр”.

– Это был самый дорогой трансфер тогда среди украинских футболистов. За сколько?
– 10 миллионов. Тогда евро было по 7 гривен, – заявил Олийнык в эфире ютуб-канала “Миля”.

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Источник: sportanalytic.com
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