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Футбол

Эксперт: “Шахтеру” нельзя играть против “Вольфсбурга” так, как с “Бенфикой”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-игрок “Шахтера” Вячеслав Шевчук поделился мыслями относительно противостояния “горняков” в 18 финала Лиги Европы против “Вольфсбурга”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Немцы все славятся хорошей организацией, дисциплиной, самоотдачей, поэтому “Шахтер” должен быть к этому уже готов. Мы знаем, что в атаке у “Вольфсбурга” играют хорошие высокие нападающие, а команда постоянно играет через фланги, выполняет много подач. Поэтому, “Шахтер” не имеет права играть так, как с “Бенфикой” первые 15 минут. Если будет много стандартов, то в обороне будут проблемы”, – сказал Шевчук в эфире программы “Великий футбол”.

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Напомним, первый матч “Вольфсбурга” и “Шахтера” состоится 12 марта в Германии.

Источник: sportanalytic.com
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