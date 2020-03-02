Эксперт: В атаке Патрик игрок уровня “Барселоны”, но в защите есть ньюнси

Эксперт программы “Великий футбол” Михаил Метревели высказался об игре хавбека “Шахтера” Алана Патрика. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Алан Патрик в чужой штрафной стоит 100 миллионов, а вот в своем … По уровню исполнительского мастерства, что касается атаки, он игрок уровня “Барселоны”, “Манчестер Сити”. Но есть нюансы.

В ответном матче против “Бенфики” на позиции Коваленко, позиции десятки он был не настолько эффективным. Хотя, казалось бы, это более естественная поза, чем восьмерка. Видно, уже навыки, он долго играет на позиции перед опорным”, – сказал Метревели.

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