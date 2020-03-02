Ярославский: Общаюсь с Ахметовым, Суркисами, Коломойским. С Дыминским – нет

Экс-президент харьковского “Металлиста” Александр Ярославский рассказал об отношениях с другими владельцами украинских футбольных клубов. Сообщает сайт EURO.com.ua

Хоть и сегодня я не в украинском футболе. Сегодня я болельщик, а они участники украинского футбола. Глубоких футбольных тем, которые были во время пребывания «Металлиста», у нас нет. Со всеми нормальные отношения, со всеми общаюсь.

Общаюсь с Ахметовым, Суркисами, Коломойским. С кем общался, с теми и общаюсь. С Дыминским не общаюсь. Я и тогда особо с ним не общался”, – сказал Ярославский.

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