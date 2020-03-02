Новое на сайте

еще
Понедельник, 2 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКлуб АПЛ хотел подписать Зозулю
Футбол

Клуб АПЛ хотел подписать Зозулю

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинский нападающий “Альбасете” Роман Зозуля рассказал, что имел шанс перейти в лондонский “Вест Хэм”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Хотел бы вновь пережить с другим результатом матч с “Тоттенхэмом”. Я забил гол, все шло хорошо, но потом произошло изъятие. Подвел команду.

А перед матчем я встречался с руководством “Вест Хэма”, они сказали, что хотят меня, но после игры, думаю, красная карточка их испугала”, – сказал Зозуля в интервью “Профутболу”.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Эксперт: В атаке Патрик игрок уровня “Барселоны”, но в защите есть ньюнси

Месут Озил
Месут Озил летом может перебраться в Фенербахче

Дмитрий Семенив
Нападающий Черноморца перебрался в Латвию

Виталий Пономарь
Экс-бомбардир Александрии продолжит карьеру в Грузии

Ренат Мочуляк
Полузащитник Десны продолжит карьеру в Молдове?

Закрыть