Клуб АПЛ хотел подписать Зозулю

Украинский нападающий “Альбасете” Роман Зозуля рассказал, что имел шанс перейти в лондонский “Вест Хэм”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Хотел бы вновь пережить с другим результатом матч с “Тоттенхэмом”. Я забил гол, все шло хорошо, но потом произошло изъятие. Подвел команду.

А перед матчем я встречался с руководством “Вест Хэма”, они сказали, что хотят меня, но после игры, думаю, красная карточка их испугала”, – сказал Зозуля в интервью “Профутболу”.