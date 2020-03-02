Месут Озил летом может перебраться в Фенербахче

Полузащитник лондонского “Арсенала” Месут Озил во время летнего трансферного окна может стать игроком стамбульского “Фенербахче”.

Как сообщает Takvim, представители “канареек” уже контактировали с окружением футболиста. Стамбульский гранд планирует оформить аренду игрока сроком на один год. К слову, сам футболист дал предварительное согласие на переезд в Турцию.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Месута Озила семнадцать матчей в чемпионате Англии, один забитый гол и одна результативная передача. Немецкий полузащитник выступает в Англии на протяжении семи последних сезонов.