Новое на сайте

еще
Понедельник, 2 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМесут Озил летом может перебраться в Фенербахче
Футбол

Месут Озил летом может перебраться в Фенербахче

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Месут Озил

Полузащитник лондонского “Арсенала” Месут Озил во время летнего трансферного окна может стать игроком стамбульского “Фенербахче”.

Как сообщает Takvim, представители “канареек” уже контактировали с окружением футболиста. Стамбульский гранд планирует оформить аренду игрока сроком на один год. К слову, сам футболист дал предварительное согласие на переезд в Турцию.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Месута Озила семнадцать матчей в чемпионате Англии, один забитый гол и одна результативная передача. Немецкий полузащитник выступает в Англии на протяжении семи последних сезонов.

загрузка...
Тэги: АрсеналМесут ОзилФенербахче
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 + 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Дмитрий Семенив
Нападающий Черноморца перебрался в Латвию

Виталий Пономарь
Экс-бомбардир Александрии продолжит карьеру в Грузии

Ренат Мочуляк
Полузащитник Десны продолжит карьеру в Молдове?

Сидней
Легионер Руха перебрался в Армению

Артем Бондаренко
Талант Шахтера не доволен своим дебютом за команду

Закрыть