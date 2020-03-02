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Футбол

Нападающий Черноморца перебрался в Латвию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Семенив

Ещё один воспитанник одесского “Черноморца” продолжит свою карьеру в чемпионате Латвии.

Как сообщает издание Оdessa.online, 21-летний нападающий Дмитрий Семенив продолжит карьеру в клубе Высшей лиги чемпионата Латвии “Лиепаи”. Условия личного контракта форварда не разглашаются.

Отметим, в нынешнем сезоне Дмитрий Семенив принял участие в шести матчах одесского “Черноморца” в чемпионате Украины, результативными действиями футболист не отличался.

В прошлом сезоне “Лиепая” финишировала на шестом месте в чемпионате Латвии.

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Тэги: Дмитрий СеменивЛиепаяЧерноморец
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