Нападающий Черноморца перебрался в Латвию

Ещё один воспитанник одесского “Черноморца” продолжит свою карьеру в чемпионате Латвии.

Как сообщает издание Оdessa.online, 21-летний нападающий Дмитрий Семенив продолжит карьеру в клубе Высшей лиги чемпионата Латвии “Лиепаи”. Условия личного контракта форварда не разглашаются.

Отметим, в нынешнем сезоне Дмитрий Семенив принял участие в шести матчах одесского “Черноморца” в чемпионате Украины, результативными действиями футболист не отличался.

В прошлом сезоне “Лиепая” финишировала на шестом месте в чемпионате Латвии.