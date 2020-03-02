Наши в Индонезии: Гол Бохашвили, дебют Будника

Вчера в чемпионате Индонезии стартовал первый тур местного чемпионата. В нынешнем сезоне, этот чемпионат интересен сразу двумя украинскими исполнителями.

Для Евгения Бохашвили, новый сезон стал уже вторым, в составе “ПСС” Слеман. Завершив прошлый чемпионат лучшим бомбардиром команды, нынешний сезон он также начал забитым голом, которого, правда, для положительного результата не хватило. Его клуб уступил 2:1.

Евгений Будник, который этой зимой перебрался в Индонезию, вчера дебютировал в составе “Перситы”. Команда воспитанника “Металлиста” была более успешной, сыграв в ничью 0:0.