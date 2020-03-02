Новое на сайте

еще
Понедельник, 2 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболНаши в Индонезии: Гол Бохашвили, дебют Будника
Футбол

Наши в Индонезии: Гол Бохашвили, дебют Будника

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Евгений Бохашвили

Вчера в чемпионате Индонезии стартовал первый тур местного чемпионата. В нынешнем сезоне, этот чемпионат интересен сразу двумя украинскими исполнителями.

Для Евгения Бохашвили, новый сезон стал уже вторым, в составе “ПСС” Слеман. Завершив прошлый чемпионат лучшим бомбардиром команды, нынешний сезон он также начал забитым голом, которого, правда, для положительного результата не хватило. Его клуб уступил 2:1.

Евгений Будник, который этой зимой перебрался в Индонезию, вчера дебютировал в составе “Перситы”. Команда воспитанника “Металлиста” была более успешной, сыграв в ничью 0:0.

загрузка...
Тэги: Евгений БохашвилиЕвгений Будникчемпионат Индонезии
Написать комментарий

Добавить комментарий

два + 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Роман Безус
Гент неожиданно уступил аутсайдеру

Андрей Лунин
Как сыграл Андрей Лунин в матче против Тенерифе?

Александр Зинченко
Зинченко среди лучших игроков МС в финале Кубка лиги

Руслан Малиновский
Очередной шедевр Малиновского за Аталанту. ВИДЕО

Вернидуб: Я хотел возглавить “Динамо”

Закрыть