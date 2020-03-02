Очередной шедевр Малиновского за Аталанту. ВИДЕО

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжает радовать болельщиков своими дальними ударами.

Вчера украинец вновь вышел на футбольное поле лишь после замены, что правда не помешало ему отличиться очередным голом. На 87-ой минуте матча он сделал счет в поединке 2:7 в пользу “Аталанты”.

Несмотря на то, что Руслан Малиновский в основном выходит на поле после замены, в нынешнем сезоне на его счету уже пять голов и две результативные передачи.