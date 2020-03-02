Новое на сайте

еще
Понедельник, 2 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОчередной шедевр Малиновского за Аталанту. ВИДЕО
Футбол

Очередной шедевр Малиновского за Аталанту. ВИДЕО

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжает радовать болельщиков своими дальними ударами.

Вчера украинец вновь вышел на футбольное поле лишь после замены, что правда не помешало ему отличиться очередным голом. На 87-ой минуте матча он сделал счет в поединке 2:7 в пользу “Аталанты”.

Несмотря на то, что Руслан Малиновский в основном выходит на поле после замены, в нынешнем сезоне на его счету уже пять голов и две результативные передачи.

загрузка...
Тэги: АталантаглавноеЛеччеРуслан Малиновский
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Вернидуб: Я хотел возглавить “Динамо”

“Днепр” покупал хавбека за 10 млн евро

“Шахтер” прервал беспроигрышную серию, “Заря” вышла на второе место

Официально. Экс-нападающий “Ворсклы” подписался в Первой лиге

Форвард “Вольфсбурга”: “Шахтер” бросим все силы

Закрыть