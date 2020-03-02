Полузащитник Десны продолжит карьеру в Молдове?

Черниговская “Десна” в ближайшее время может трудоустроить за рубежом ещё одного своего игрока.

Как сообщает Мoldfootball, один из лидеров чемпионата Молдавии “Сфынтул Георге” просматривает молодого украинского полузащитника Рената Мочуляка. 22-летний футболист уже успел принять участие в одном из матчей молдавского клуба.

Напомним, Ренат Мочуляк является воспитанником киевского “Динамо”, но за основной состав столичного гранда он не играл. Последний сезон он выступал за молодежную команду “Десны”, в составе которой забил два гола в семнадцати матчах.