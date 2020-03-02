Новое на сайте

еще
Понедельник, 2 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПолузащитник Десны продолжит карьеру в Молдове?
Футбол

Полузащитник Десны продолжит карьеру в Молдове?

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Ренат Мочуляк

Черниговская “Десна” в ближайшее время может трудоустроить за рубежом ещё одного своего игрока.

Как сообщает Мoldfootball, один из лидеров чемпионата Молдавии “Сфынтул Георге” просматривает молодого украинского полузащитника Рената Мочуляка. 22-летний футболист уже успел принять участие в одном из матчей молдавского клуба.

Напомним, Ренат Мочуляк является воспитанником киевского “Динамо”, но за основной состав столичного гранда он не играл. Последний сезон он выступал за молодежную команду “Десны”, в составе которой забил два гола в семнадцати матчах.

загрузка...
Тэги: ДеснаРенат МочулякСфынтул Георге
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Сидней
Легионер Руха перебрался в Армению

Артем Бондаренко
Талант Шахтера не доволен своим дебютом за команду

Богдан Оринчак
Официально: Богдан Оринчак – игрок Руха

Владислав Супряга
Владислав Супряга – лучший игрок 20 тура УПЛ

Ярославский: Общаюсь с Ахметовым, Суркисами, Коломойским. С Дыминским – нет

Закрыть