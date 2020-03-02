“Шахтер” прервал беспроигрышную серию, “Заря” вышла на второе место

В УПЛ завершился новый тур. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Заря” дома при довольно блеклой игре сумела обыграть “Олимпик” благодаря голу Владислава Кабаева. В конце соперник имел несколько возможностей отыграться, однако мяч упорно не шел в ворота. Поэтому луганчане обошли “Динамо” в утрнірній таблице, поднявшись на второе место.

А вот “Шахтер” потерпел первое поражение в сезоне, полурезервным составом упав перед “Ворсклой”. Как и против “Динамо” за полтавчан забил новичок Руслан Степанюк. Поэтому беспроигрышная серия из 48 матчей подряд в первенстве подошла к концу.

Чемпионат Украины

20 тур

“Заря” – “Олимпик” – 1:0

Гол: Кабаєв, 77

“Заря”: Махарадзе – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Леднєв, Юрченко (Цвек, 90), Кочергин (Хомченовский, 78) – Кабаєв, Перович (Лунев, 78)

“Олимпик”: Крынский – Ксенз, Зотько, Гришко, Лебеденко – Вербный (Завийский, 52) – Кравченко (Тейшейра, 78), Политыло (Чогадзе, 81), Кравчук – Дегтярев, Шахаб

Предупреждения: Кочергин, Юрченко, Вернидуб, Хомченовский, Михайличенко – Лебеденко

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“Ворскла” – “Шахтер” – 1:0

Гол: Степанюк, 30

“Ворскла”: Мясник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Луизао (Баєнко, 90+2), Скляр, Пуцлін, Кане – Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63)

“Шахтер”: Шевченко – Болбат (Додо, 61), Кривцов, Хочолава, Сіпріано (Фернандо, 83) – Майкон, Патрик (Бондаренко, 46) – Тете, Марлос, Коноплянка – Дентиньо

Предупреждения: Скляр, Степанюк, Пердута, Пуцлін, Якубу, Луизао – Тете, Кривцов, Сіпріано, Марлос, Дентиньо

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