“Шахтер” прервал беспроигрышную серию, “Заря” вышла на второе место

В УПЛ завершился новый тур. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Заря” дома при довольно блеклой игре сумела обыграть “Олимпик” благодаря голу Владислава Кабаева. В конце соперник имел несколько возможностей отыграться, однако мяч упорно не шел в ворота. Поэтому луганчане обошли “Динамо” в утрнірній таблице, поднявшись на второе место.
А вот “Шахтер” потерпел первое поражение в сезоне, полурезервным составом упав перед “Ворсклой”. Как и против “Динамо” за полтавчан забил новичок Руслан Степанюк. Поэтому беспроигрышная серия из 48 матчей подряд в первенстве подошла к концу.