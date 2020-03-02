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Футбол

Талант Шахтера не доволен своим дебютом за команду

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Бондаренко

Воспитанник донецкого “Шахтера” Артем Бондаренко прокомментировал свой дебют за основной состав “горняков”.

В матче против полтавской “Ворсклы” 19-летний полузащитник вышел на замену после первого тайма, но спасти команду от поражения ему не удалось.

«Не хотелось дебютировать за «Шахтер» в матче, который проиграли, но ничего не поделаешь. С одной стороны, рад, что провел первый официальный поединок, а с другой, расстроен, что уступили. Ведь всегда приятно возвращаться домой с позитивными эмоциями.

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Думаю, команде не хватило концентрации. Присутствовала несобранность, пропустили гол и не смогли дожать соперника», – сказал Бондаренко. 

В нынешнем сезоне на счету Артема Бондаренко 20 матчей в молодежном чемпионате Украины и восемь забитых голов.

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Тэги: Артем БондаренкоВорсклаШахтер
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