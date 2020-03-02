Вернидуб: Я хотел возглавить “Динамо”

Главный тренер солигорского “Шахтера” Юрий Вернидуб рассказал, почему не возглавил киевское “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Были варианты и по другому клубу (“Кайрат” – прим.). Так что теперь? Тогда было хорошее предложение в плане материальном в мою сторону. У меня был полгода контракт. Я поступил со своей стороны четко и так, как должен поступить любой тренер.

Президент сказал: “У нас есть свои задачи и у тебя еще полгода. Давай на полпути не останавливаться “. Я сказал: “Не вопрос – работаем”.

Я по крайней мере никого не предал и иду своей дорожкой, стараясь не создавать никому помехи, никого не предавать – это самое важное. Не получилось – так не получилось. Мечты всегда есть. У меня были не только в Европу.

Много говорили за “Динамо”. Вы думаете, что я тоже не хотел? Хотел, но так сложилось, значит это не то, что мне нужно было, – сказал Вернидуб.

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