Вернидуб: Я отверг хорошие предложения из России

Главный тренер солигорского “Шахтера” Юрий Вернидуб говорит, что имел предложения трудоустройства в России. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Никогда не смотрел в ту сторону с того момента, когда у нас все произошло. Я один раз и навсегда сказал, в ту сторону больше не смотрю. Пока все это происходит – никогда. Когда что-то наладится, что-то изменится в лучшую сторону …

У меня были, я не скрою, хорошие предложения. Но я отверг их, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего – твоя совесть и твое видение этой ситуации, и патриотизм.

Я родился в Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? За деньги? Можно и здесь заработать”, – сказал Вернидуб.

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