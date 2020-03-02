Владислав Супряга – лучший игрок 20 тура УПЛ

Бенефис молодого нападающего СК “Днепр-1” Владислава Супряги не остался без внимания футбольной общественности Украины.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, нападающий днепровского клуба стал лучшим игроком 20 тура чемпионата Украины по футболу. Определяющим фактором стали три забитых мяча в исполнении форварда в ворота киевского “Динамо”.

Напомним, что Владислав Супряга, как раз таки “Динамо” и принадлежит, но за СК “Днепр-1” играет на правах аренды. В нынешнем сезоне на его счету семь голов в пятнадцати матчах чемпионата Украины по футболу.