Новое на сайте

еще
Понедельник, 2 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВладислав Супряга – лучший игрок 20 тура УПЛ
Футбол

Владислав Супряга – лучший игрок 20 тура УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Владислав Супряга

Бенефис молодого нападающего СК “Днепр-1” Владислава Супряги не остался без внимания футбольной общественности Украины.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, нападающий днепровского клуба стал лучшим игроком 20 тура чемпионата Украины по футболу. Определяющим фактором стали три забитых мяча в исполнении форварда в ворота киевского “Динамо”.

Напомним, что Владислав Супряга, как раз таки “Динамо” и принадлежит, но за СК “Днепр-1” играет на правах аренды. В нынешнем сезоне на его счету семь голов в пятнадцати матчах чемпионата Украины по футболу.

загрузка...
Тэги: Владислав СупрягаДинамоСК Днепр-1
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 − 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Ярославский: Общаюсь с Ахметовым, Суркисами, Коломойским. С Дыминским – нет

Евгений Бохашвили
Наши в Индонезии: Гол Бохашвили, дебют Будника

Роман Безус
Гент неожиданно уступил аутсайдеру

Андрей Лунин
Как сыграл Андрей Лунин в матче против Тенерифе?

Александр Зинченко
Зинченко среди лучших игроков МС в финале Кубка лиги

Закрыть