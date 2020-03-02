Зинченко среди лучших игроков МС в финале Кубка лиги

Футболист сборной Украины Александр Зинченко провел блестящие поединок в финальном матче на Кубок лиги.

Получив шанс от Хосепа Гвардиолы украинский футболист воспользовался им сполна. Авторитетный аналитический портал Sofa Score оценил действия Александра Зинченко оценкой 7.6 баллов, что является вторым результатом среди всех игроков “Манчестер Сити”.

“Горожане” матч против “Астон Виллы” выиграли со счетом 1:2, что позволило Зинченко выиграть уже седьмой трофей в составе “Манчестер Сити”, что делает его самым титулованным украинским игроком, среди тех, кто выступал в Англии.