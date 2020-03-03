Денисов: Каштру повторил успех Луческу

Ведущий программы “Великий футбол” Александр Денисов поделился мыслями о матче 116 финала ЛЕ между “Бенфикой” и “Шахтером”(3:3). Сообщает сайт EURO.com.ua

“Кто всех нас удивил и поразил в четверг, так это главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру. Видимо, триумф в двухматчевом противостоянии со своими земляками из “Бенфики” – пока самый большой успех в карьере Каштру. Была еврокубковая осень, теперь его команда в 1/8 Лиги Европы, причем, Каштру сделал это у себя на родине, показав, кто он такой.



Мне кажется, для главного тренера “Шахтера” это сейчас очень важно – почувствовать такую уверенность в себе. Как минимум, Каштру повторил успех Мирчи Луческу 2016 года, когда “Шахтер” проходил стадию 1/16 финала. Правда, Луческу тогда преодолел не только эту стадию, а и дошел до полуфинала Лиги Европы”, – сказал Денисов.

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Напомним, в 18 финала “горняки” сыграют с немецким “Вольфсбургом”. Первый матч команд состоится 12 марта в Германии.