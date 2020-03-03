Новое на сайте

еще
Вторник, 3 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболДенисов: Каштру повторил успех Луческу
Футбол

Денисов: Каштру повторил успех Луческу

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Ведущий программы “Великий футбол” Александр Денисов поделился мыслями о матче 116 финала ЛЕ между “Бенфикой” и “Шахтером”(3:3). Сообщает сайт EURO.com.ua

“Кто всех нас удивил и поразил в четверг, так это главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру. Видимо, триумф в двухматчевом противостоянии со своими земляками из “Бенфики” – пока самый большой успех в карьере Каштру. Была еврокубковая осень, теперь его команда в 1/8 Лиги Европы, причем, Каштру сделал это у себя на родине, показав, кто он такой.
 
Мне кажется, для главного тренера “Шахтера” это сейчас очень важно – почувствовать такую уверенность в себе. Как минимум, Каштру повторил успех Мирчи Луческу 2016 года, когда “Шахтер” проходил стадию 1/16 финала. Правда, Луческу тогда преодолел не только эту стадию, а и дошел до полуфинала Лиги Европы”, – сказал Денисов.

Читайте также:  Рома начала переговоры по Малиновскому

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Лига Европы. “Бенфика” – “Шахтер” – 3:3 (ВИДЕО)

Напомним, в 18 финала “горняки” сыграют с немецким “Вольфсбургом”. Первый матч команд состоится 12 марта в Германии.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Леоненко: Суркису надо слушать Бибу, Бессонова и Заварова

Украинские фанаты хотели разобраться с обидчиками Кукушки

Метревели назвал главный минус Упряжи

Эксперт: “Шахтеру” нельзя играть против “Вольфсбурга” так, как с “Бенфикой”

Вернидуб: Я отверг хорошие предложения из России

Закрыть