Эксперт: Бывшего Марлоса мы уже не увидим

Хавбек “Шахтера” и сборной Украины Марлос вряд ли вернется на свой настоящий уровень из-за травмы. Сообщает сайт EURO.com.ua

Так считает ведущий Youtube шоу “ТаТоТаке” Михаил Спиваковский.

“У Марлоса пубалгія – хроническое воспаление в области паха. Болезнь, которая становится все более популярной у футболистов. Марлос уже сделал операцию. Вмешательство – способ, который позволяет вылечить на стадии, когда не помогает терапия.

Есть версия, что с операцией Марлос затянул. После нее у него не заканчиваются болевые ощущения. Можно увидеть, как он иногда потягивает левую ногу во время бега. Скорее всего, бывшего Марлоса мы больше не увидим, – заявил Спиваковский.

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