Форвард Колоса рассказал, за счет чего клуб может обыграть Динамо

Нападающий коваливского “Колоса” Арни Вильхамссон прокомментировал предстоящие матчи против грандов украинского футбола киевского “Динамо” и донецкого “Шахтера”.

Дебютант элитного дивизиона стартовал во второй половине сезона из двух побед кряду и не собирается останавливаться на достигнутом.

“У нас сейчас положительные эмоции – две победы над хорошими соперниками. После зимней паузы мы выглядим неплохо. Моя физическая форма еще не 100%, но мы понемногу набираем.

Сейчас будем готовиться к “Динамо” и “Шахтеру”. В этих матчах нам нужна нордическая ментальность, я бы сказал, настоящая исландская”.

Напомним, в 19 и 20 туре были обыграны “Александрия” и “Карпаты”.