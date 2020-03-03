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Футбол

Яремчу оценил свой переход в “Гент”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Форвард сборной Украины Роман Яремчук рад, что переехал в Бельгию. Сообщает сайт EURO.com.ua

“На пути к взрослому футболу я сделал важные шаги в команде U-19 и дубля “Динамо”. Я понял, что нужно очень серьезно относиться к делу, если хочу добиться успеха. Затем была аренда в “Александрии”, где я неплохо себя проявил и впоследствии получил шанс попробовать себя в первом составе “Динамо”.

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Впрочем, в результате я ушел в “Гент”, и считаю это одним из самых правильных решений в жизни. Очень рад, что играю за эту команду и не так давно продлил контракт. Клуб меня по-настоящему ценит, а для футболиста это, наверное, самое важное. В Бельгии я стал более зрелым игроком. Именно с “Гентом” получил первый вызов в сборную, что стало одним из величайших событий в моей жизни”, – заявил Яремчук.

Источник: sportanalytic.com
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