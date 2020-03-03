Леандро Паредес может стать игроком Ювентуса

Аргентинский полузащитник французского “ПСЖ” Леандро Паредес летом этого года может сменить французскую Лигу 1 на иатльянскую Серию А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летний полузащитник парижан уже дал предварительное согласие на переход в туринский “Ювентус”, об интересе которого сообщалось ранее. По неофициальным данным переход Паредеса может стоить “Старой Синьоре” 25 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Леандро Паредеса семнадцать матчей в чемпионате Франции и одна результативная передача. В свое время игрок уже играл в Италии, когда защищал цвета “Кьево”, “Ромы” и “Эмполи”.