Новое на сайте

еще
Вторник, 3 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛеандро Паредес может стать игроком Ювентуса
Футбол

Леандро Паредес может стать игроком Ювентуса

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Леандро Паредес

Аргентинский полузащитник французского “ПСЖ” Леандро Паредес летом этого года может сменить французскую Лигу 1 на иатльянскую Серию А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летний полузащитник парижан уже дал предварительное согласие на переход в туринский “Ювентус”, об интересе которого сообщалось ранее. По неофициальным данным переход Паредеса может стоить “Старой Синьоре” 25 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Леандро Паредеса семнадцать матчей в чемпионате Франции и одна результативная передача. В свое время игрок уже играл в Италии, когда защищал цвета “Кьево”, “Ромы” и “Эмполи”.

загрузка...
Тэги: Леандро ПаредесПСЖЮвентус
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 − семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Арни Вильхьяльмссон
Форвард Колоса рассказал, за счет чего клуб может обыграть Динамо

Авангард Корюкова
В Чернигове появится ещё один профессиональный клуб

Александр Зубков
Александр Зубков может перейти в Сампдорию

Денисов: Каштру повторил успех Луческу

Леоненко: Суркису надо слушать Бибу, Бессонова и Заварова

Закрыть