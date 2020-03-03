Леоненко: Суркису надо слушать Бибу, Бессонова и Заварова

Эксперт программы “Великий футбол” Виктор Леоненко раскритиковал трансферную политику киевского “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Надо говорить, почему Супряга поехал, а Суркис и Хацкевич не заметили. Игорю Михайловичу нужно слушать Бибу, Бессонова и Заварова. Супрязі дали две игры – с “Шахтером” и в еврокубках, и Хацкевич сразу сказал ему до свидания. Оставим классного Беседина.

Так же было и с Громовым, который не помешал бы. Но Где взяли Пену и Родригеса. Я удивляюсь, почему отдали Леднєва. В “Динамо” не видят футболистов. Киевляне отпускают игроков, где они играют, а в “Динамо” нет”, – сказал Леоненко в эфире “Великого футбола”.

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