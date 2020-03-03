Метревели назвал главный минус Упряжи

Эксперт программы “Великий футбол” Михаил Метревелли считает, что нападающему Владиславе Супрязі не хватает стабильности. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не надо его переоценивать. Он издал только один матч. До этого он даже не попадал в основу СК “Днепр-1”. Не факт, что Супряга ближайшее время подтвердит свой класс.

Он нестабильный молодой игрок, но очень талантливый. Здесь интересно разобраться, почему “Динамо” допустило, чтобы принадлежащий им футболист похоронил их в матче с СК “Днепр-1″ и может лишить их второго места”, -сказал Метревели в программе Великий футбол”.

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Напомним, в поединке 20 тура УПЛ “Днепр-1” – “Динамо” Супряга отметился хет-триком.