Воспитанник Зари стал игроком Полесья

Житомирское “Полесье”, которое является одним из претендентов на повышение в классе, усилило линию обороны своего клуба молодым защитником Ильей Повалием.

Как сообщает официальный сайт “Полесья”, 21-летний Илья Повалий подписал с их клубом контракт сроком на один год.

Отметим, Илья Повалий является воспитанником луганской “Зари”, в составе которой отыграл последние пять лет, правда, лишь за юношескую и молодежную команду клуба. В нынешнем сезоне в его активе 15 матчей в молодежном чемпионате Украины.