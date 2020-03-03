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Футбол

Воспитанник Зари стал игроком Полесья

Андрей ОгородникНет комментариев
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Илья Повалий

Житомирское “Полесье”, которое является одним из претендентов на повышение в классе, усилило линию обороны своего клуба молодым защитником Ильей Повалием.

Как сообщает официальный сайт “Полесья”, 21-летний Илья Повалий подписал с их клубом контракт сроком на один год.

Отметим, Илья Повалий является воспитанником луганской “Зари”, в составе которой отыграл последние пять лет, правда, лишь за юношескую и молодежную команду клуба. В нынешнем сезоне в его активе 15 матчей в молодежном чемпионате Украины.

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Тэги: ЗаряИлья ПовалийПолесье
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