Вратарь Манчестер Сити покинет клуб по окончанию сезона

Вратарь английского “Манчестер Сити” Клаудио Браво во время летнего трансферного окна сменит клубную прописку.

По информации британского издания Goal, чилийский вратарь уже известил руководство клуба о желании уйти. Причиной является недостаточное количество игровой практики, которую получает 36-летний вратарь в нынешнем сезоне. На счету Клаудио Браво пятнадцать матчей во всех турнирах.

Отметим, по последним слухам, вратарь “горожан” может продолжить свою карьеру либо в США, либо в Мексике. В его услугах проявляют интересе «Нью-Йорк Сити» и “Монтерре”.