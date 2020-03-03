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Футбол

Вратарь Манчестер Сити покинет клуб по окончанию сезона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Клаудио Браво

Вратарь английского “Манчестер Сити” Клаудио Браво во время летнего трансферного окна сменит клубную прописку.

По информации британского издания Goal, чилийский вратарь уже известил руководство клуба о желании уйти. Причиной является недостаточное количество игровой практики, которую получает 36-летний вратарь в нынешнем сезоне. На счету Клаудио Браво пятнадцать матчей во всех турнирах.

Отметим, по последним слухам, вратарь “горожан” может продолжить свою карьеру либо в США, либо в Мексике. В его услугах проявляют интересе «Нью-Йорк Сити» и “Монтерре”.

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Тэги: Клаудио БравоМСНью-Йорк Сити
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