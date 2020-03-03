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Футбол

Украинские фанаты хотели разобраться с обидчиками Кукушки

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский нападающий “Альбасете” Роман Зозуля рассказал, что украинские фанаты хотели защитить его честь в Испании. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я побоялся за здоровье болельщиков Райо Вальекано . И попросил наших, чтобы они не приезжали. Потому что ультрасы “Динамо”, “Днепра” и “Металлиста” уже собрали состав, как по-фанатского говорится, около 60 рыл.

Я попросил их, чтобы они не ехали, билеты отменили, потому что я побоялся, что здесь сектор будет пуст. Или будут лежать они под Альбасете”, – сказал Зозуля.

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Источник: sportanalytic.com
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