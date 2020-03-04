Эксперт – об освобождении Михайличенко с “Динамо”

Наставник “Динамо” Алексей Михайличенко сохранит свою должность как минимум до конца сезона. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом утверждает комаентатор Игорь Цыганык в собственной программе.

“У Михайличенко до завершения чемпионата есть абсолютный кредит доверия. Если “Динамо” закончит сезон на втором месте, то он будет готовить команду к матчам квалификации Лиги чемпионов. У Михайличенко есть еще 12 матчей, а у киевлян ситуация вовсе не является критической. Не считаю, что “Динамо” провально сыграл с СК “Днепр-1”. Киевляне полтора тайма контролировали ситуацию на поле. Днепряне же в большинстве ничего не могли сделать. Но в какой-то момент “Динамо” само начало создавать себе проблемы. Плюс сыграла роль мотивация Упряжи”, – говорит эксперт.