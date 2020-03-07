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Футбол

Лунин вновь среди лучших игроков Овьедо в матче Сегунды

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжает радовать своей игрой после переезда в “Овьедо”.

В матче 31 тура испанской Сегунды против “Экстрамадуры” украинский вратарь традиционно для последних матчей вышел в стартовом составе. Несмотря на то, что Лунин вновь пропустил в свои ворота, также в его активе четыре “сейва”, что помогло его команде выиграть со счетом 1:2 и покинуть зону вылета.

Авторитетный портал Sofa Score оценил действия украинца высокой оценкой 7,3 балла, что является третьим результатом среди всех игроков “Овьедо”.

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Тэги: Андрей Луниннаши за рубежомОвьедо
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