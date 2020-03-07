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Футбол

Оболонь-Бровар просматривает игрока с опытом выступлений в Греции

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Неплях

Клуб Первой лиги “Оболонь-Бровар” в ближайшее время может усилить линию защиты своего клуба воспитанником днепровского “Днепра” Евгением Непляхом.

Как сообщает Sport Arena, 27-летний защитник прибыл на просмотр в киевский клуб. Сейчас он является свободным агентом, так как в декабре прошлого года он расторг контракт с “Волынью” по обоюдному согласию.

Отметим, в свое время игрок успел год провести в чемпионате Греции, где защищал цвета клуба Суперлиги “Платаниаса”. Также ранее он вызывался в юношеские и молодежную сборную Украины.

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Тэги: Евгений НепляхОболонь-БроварПервая лига
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