Оболонь-Бровар просматривает игрока с опытом выступлений в Греции

Клуб Первой лиги “Оболонь-Бровар” в ближайшее время может усилить линию защиты своего клуба воспитанником днепровского “Днепра” Евгением Непляхом.

Как сообщает Sport Arena, 27-летний защитник прибыл на просмотр в киевский клуб. Сейчас он является свободным агентом, так как в декабре прошлого года он расторг контракт с “Волынью” по обоюдному согласию.

Отметим, в свое время игрок успел год провести в чемпионате Греции, где защищал цвета клуба Суперлиги “Платаниаса”. Также ранее он вызывался в юношеские и молодежную сборную Украины.